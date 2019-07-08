"Так бы снял Звягинцев": появилась необычная пародия на "Симпсонов"

На YouTube-канале Lazy Square 7 июля появился минутный ролик, нашедший немедленно широкий отклик. О чем, в частности, говорит счетчик просмотров, стремительно приближающийся к цифре в полмиллиона.

Видео называется THE SIMPSONS. Russian Art Film Version - "Симпсоны. Артхаусная русская версия" и в самобытно-депрессивном ключе излагает заставку популярного американского сериала. Нервно положенную на отечественные реалии, изложенные в стиле некоторых современных российских кинодеятелей, под композицию Горана Бреговича Ederlezi.

В результате в первых же комментариях пользователи высказали предположение, что именно так мог бы выглядеть мультфильм, сними его Звягинцев.

Меж тем автор произведения - другой наш соотечественник, московский мультипликатор и дизайнер Алексей Семенов (Lenivko Kvadratjić).

Видео (строго 18+) можно найти на канале автора.

К слову, там же можно найти еще ряд роликов, отличающихся черным юмором, отменной детализацией и специфическим взглядом на мир.