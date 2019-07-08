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Умер актер и режиссер Владимир Златоустовский

ТВ и сериалы
    08.07.2019, 17:59
Текст:   Олег Усков
Кадр из фильма "Прыжок на заре" (1960). Фото: kino-teatr.ru Кадр из фильма "Прыжок на заре" (1960). Фото: kino-teatr.ru
Кадр из фильма "Прыжок на заре" (1960). Фото: kino-teatr.ru

Советский, российский актер, режиссер и сценарист, певец Владимир Златоустовский скончался в возрасте восьмидесяти лет 8 июля.

Некролог артиста опубликован на сайте Союза кинематографистов Российской Федерации.

"На 81-м году ушел член Союза кинематографистов России Владимир Борисович Златоустовский. Союз кинематографистов, Ассоциация документального кино, комиссия неигрового кино выражают соболезнования родным и близким", - сказано в нем.

Владимир Златоустовский родился 24 мая 1939 года в Москве. Окончил Театральное училище имени Щукина. Служил в Центральном детском театре Москвы (ныне - Российский академический молодёжный театр) под руководством Анатолия Эфроса.

В 1968-м закончил режиссерские курсы при Центральном телевидении Гостелерадио СССР. С 1969 года работал на ТВ - в ТО "Экран", художественным руководителем которого был Элем Климов.

В качестве второго режиссера работал на музыкальном фильме "В тринадцатом часу ночи" Климова.

В семидесятые-восьмидесятые снимал сюжеты для детского юмористического киножурнала "Ералаш", поставил картины "Колыбельная для мужчин", "Поединок в тайге", "Набат" (где выступил сценаристом), эпизоды сериала "Возвращение Мухтара".

В 1970-м был вторым режиссером у Владимира Рогова на легендарных "Офицерах". Где сыграл эпизодическую роль - майора Гаврилова, адъютанта генерала Вараввы.

Кроме того, исполнил в ленте песню "Вечный огонь". В 1979-м был вторым режиссером у Бориса Дурова на не менее легендарном боевике "Пираты ХХ века".

Снялся в фильмах "Прыжок на заре" и "Товарищ Арсений".

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