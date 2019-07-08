Утрата для джаза: умер лидер группы "Каданс" Герман Лукьянов

5 июля в возрасте 82 лет скончался советский, российский джазовый музыкант, мультиинструменталист и композитор, лидер проекта "Каданс", одна из ярких величин отечественного джаза Герман Лукьянов.

Некролог Лукьянова опубликован на портале Джаз.ru.

Герман Лукьянов родился в 1936 году. В шестидесятые выступал в составе трио с Леонидом Чижиком и Владимиром Васильковым.

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С 1967-го руководил оркестром в джазовой школе-студии МВТУ. В семидесятые - солист и дирижер эстрадно-симфонического оркестра Азербайджана. Группу "Каданс" Лукьянов собрал в 1978-м.

За шесть десятилетий творческой биографии у Лукьянова вышли семь авторских альбомов. В частности, изданные на "Мелодии" "Иванушка-дурачок" (1981), "Путь к Олимпу" (1983), "Какая снежная весна…" (1986) и "Знак блюза" (1988).

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В конце девяностых альбомы эти были переизданы на CD, названных "Каданс I" и "Каданс II".

В 2008-м вышел альбом "Чёрным по белому", в 2010-м - концертный альбом "Постоянная величина", в 2012-м - "ДоКаданс".