Во Франкфурте из-за бомбы эвакуировали более 16,5 тысячи человек

Во Франкфурте-на-Майне в воскресенье были эвакуированы около 16,5 тысячи человек. Это было сделано в рамках операции по обезвреживанию неразорвавшейся бомбы времен Второй мировой войны.

По данным местной пожарной службы, 500-килограммовый снаряд был обнаружен во время строительных работ недалеко от здания Европейского центрального банка. Кроме финансового учреждения и жилых домов, в зону эвакуации попали железнодорожный вокзал, станции городской электрички, полицейский участок, а также дом для инвалидов и престарелых, пишет ТАСС.

Жители временно остались у родственников в других районах города, либо в специально организованном пункте помощи. Кроме того, в этот день им был предоставлен бесплатный вход в музеи Франкфурта.

В Германии при обнаружении бомб власти всегда проводят эвакуацию. Самой массовой стала эвакуация во Франкфурте-на-Майне в сентябре 2017 года, когда покинуть свои дома были вынуждены 60 тысяч человек.

В конце Второй мировой войны на гитлеровскую Германию было сброшено более двух миллионов различных бомб. По данным специалистов, свыше 20% из них не разорвались. До сих пор раз в месяц или чаще рабочие обнаруживают снаряды при прокладке дорог или закладке новых зданий. Саперы обезвреживают бомбы в течение нескольких часов.