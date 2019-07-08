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08.07.2019,  
10:49
Текст:  Светлана Цыганкова

ВВС Индии опасаются атакующих истребители голубей

В Военно-воздушных силах Индии (IAF) опасаются за безопасность полетов французских истребителей Rafale, которые скоро должны прибыть на авиабазу Ambala. Полетам могут мешать голуби. Их в окрестностях очень много.

Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости
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Причиной разросшейся популяции птиц стали местные жители, которые их разводят в домах, находящихся рядом с авиабазой. Военные были вынуждены даже подать жалобу в городскую администрацию. Дело в том, что мощные звуки моторов уже не пугают голубей. И недавно одна из птиц попала в двигатель самолета Jaguar, сообщает "Военное обозрение".

"РГ" уже писала о том, что Индия заключила контракт на покупку французских истребителей Rafale. Тогда разразился коррупционный скандал. Представители некоторых партий были уверены, что за эти самолеты заплатили слишком большую цену - 7,56 миллиарда евро. Политологи считают, что национальной безопасности нанесен ущерб. Денег хватило лишь на 36 самолетов, хотя ВВС требовалось 128 машин.

Французские Rafale начнут поступать на авиабазу уже с мая будущего года. И если не ограничить популяцию голубей, то самолеты будут вынуждены летать в небезопасных условиях.

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