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09.07.2019,  
12:03
Текст:  Светлана Цыганкова

Беспилотный вертолет MQ-8C приняли на вооружение в США

Фото: Ed Whisenant / YouTube Фото: Ed Whisenant / YouTube
Фото: Ed Whisenant / YouTube

ВМС США объявили о первоначальной боевой готовности беспилотного вертолета MQ-8C Fire Scout. Фактически беспилотник приняли на вооружение.

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
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Беспилотный вертолет будут размещать на борту боевых кораблей прибрежной зоны. Он предназначен для разведки и наблюдения, пишет издание Flightglobal. MQ-8C Fire Scout может провести в воздухе до 12 часов, дальность - до 278 километров, полезная нагрузка - 318 килограммов. Новые вертолеты призваны заменить устаревшие MQ-8B.

MQ-8C также будет оснащен облегченным радаром с активной фазированной антенной решеткой и функцией подсветки подвижных целей.

На сегодняшний день MQ-8C налетал более 1500, совершив более 700 вылетов. В течение нескольких лет ВМС США планирует закупить 38 экземпляров MQ-8C.

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