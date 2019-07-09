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09.07.2019 13:10
Рубрика: Происшествия

Более 400 пилотов отстранили в России от полетов

Текст: Иван Петров
В Генеральной прокуратуре рассказали о регулярных проверках в системе подготовки пилотов гражданской авиации. По словам официального представителя надзорного ведомства Александра Куренного, сфера обеспечения безопасности перелетов на пассажирских самолетах остается одной из наиболее важных. Поэтому прокуроры систематически проверяют уровень подготовки пилотов.
Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

"Органы прокуратуры проводят целевые проверки учебных заведений гражданской авиации, поскольку уровень подготовки пилотов остается ключевым вопросом, - сообщил во вторник, выступая на канале Генпрокуратуры "Эфир", Александр Куренной. - По итогам этих проверок и вследствие выявленных различных нарушений за год были отстранены от полетов 425 пилотов. За тот же период была прекращена деятельность двух авиационных учебных центров, Росавиация аннулировала 160 летных свидетельств".

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Как уточняет "Интерфакс", прокурорские акты реагирования были направлены в Министерство транспорта, Росавиацию и Ространснадзор. Куренной в заключение отметил, что Генпрокуратура держит на контроле устранение всех выявленных нарушений.

Происшествия Правосудие Следствие Экономика Транспорт Авиатранспорт Правительство Генпрокуратура
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