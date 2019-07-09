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09.07.2019 10:57
Рубрика: В мире

Дипломаты РФ посетили задержанных после салюта в Минске россиян

Текст: Алексей Чуриков

Сотрудники консульского отдела посольства РФ в Минске смогли посетить двух граждан России, задержанных в Минске после происшествия во время салюта в честь Дня независимости Беларуси.

Всем пострадавшим во время салюта в Минске оказана медпомощь

В ходе торжеств 3 июля из-за взрывов пиротехнических снарядов погибла женщина, и еще десять человек получили травмы разной степени тяжести. Следственный комитет Беларуси завел уголовное дело по факту случившегося. Министерство обороны республики в качестве основной считает версию о некачественных зарядах, произведенных российской компанией.

"Восьмого июля консульские сотрудники посольства Российской Федерации в Республике Беларусь получили разрешение от Следственного комитета на посещение двух российских граждан, задержанных в связи с происшествием, случившимся во время салюта 3 июля, и в тот же день посетили их в СИЗО №1 Минска", - сообщили РИА Новости в пресс-службе дипмиссии.

Пресс-секретарь посольства РФ в Беларуси Сергей Аряев сообщил ТАСС, что "состояние здоровья российских граждан удовлетворительное", "жалоб на условия содержания россияне не имеют". По его словам, продолжается работа с адвокатами, поддерживается связь с родственниками задержанных.

В мире экс-СССР Беларусь
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