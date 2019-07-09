Гоночный болид загорелся на пит-стопе в Австралии

Крупный пожар произошел во время гоночного турнира V8 Superсars в Австралии.

На пит-стопе загорелся болид пилота Ника Перката. Это произошло из-за механика, который допустил ошибку во время дозаправки машины и вылил несколько литров горючего на асфальт.

Когда автомобиль начал движение, топливо воспламенилось. Пожар оказался настолько сильным, что его пришлось тушить силами трех команд.

Пострадавших в результате инцидента нет, передает "Газета.Ru". Перкат смог возобновить участие в гонке и в итоге занял 19-е место.