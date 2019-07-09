Гоночный болид загорелся на пит-стопе в Австралии

Крупный пожар произошел во время гоночного турнира V8 Superсars в Австралии.
На пит-стопе загорелся болид пилота Ника Перката. Это произошло из-за механика, который допустил ошибку во время дозаправки машины и вылил несколько литров горючего на асфальт.
Когда автомобиль начал движение, топливо воспламенилось. Пожар оказался настолько сильным, что его пришлось тушить силами трех команд.
Пострадавших в результате инцидента нет, передает "Газета.Ru". Перкат смог возобновить участие в гонке и в итоге занял 19-е место.
Refuelling issues at the pit stop the trigger for the frightening fire at BJR.#VASC pic.twitter.com/ohDB5gVMm8— Supercars (@supercars) 7 июля 2019 г.