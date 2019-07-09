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Проект: Россия - Китай: события и комментарии

Китайские вузы создадут факультеты по подготовке специалистов по искусственному интеллекту

В эти дни в вузах Китая, как и в России, полным ходом идет приемная кампания, сообщает информационная служба мобильного приложения "Россия-Китай: главное". Какую специальность выбрать - пожалуй, главный вопрос, который мучает выпускников средних школ. Многих из них заинтересует новое направление - профессия специалиста по искусственному интеллекту.
Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая

В эпоху цифровой индустрии появились технологии энергосбережения, интернет вещей, искусственный интеллект и другие инновации, развитие которых определяет конкурентоспособность страны в будущем. С учетом этого правительства многих стран запустили новые образовательные направления, чтобы образование отвечало требованиям современного общества.

По сообщению российских СМИ, с 2017 по 2019 годы около 50 российских вузов запустили специальные программы или включили в программы образования специализированные курсы, связанные с искусственным интеллектом. В Китае в марте этого года было объявлено об официальном создании факультетов по подготовке специалистов по искусственному интеллекту в 35 вузах. Среди них престижный Пекинский университет, который в 2002 году начал реализовывать программу "Интеллектуальная наука и техника".

По мере развития китайской экономики, нацеленной на цифровизацию, в Поднебесной наблюдается большой спрос на специалистов в области искусственного интеллекта. По неполным данным, выпускники по этой специальности могут получить зарплату более 200 тысяч рублей в месяц. В настоящее время все больше китайских вузов открывали курсы по искусственному интеллекту, а также совместно с известными компаниями Алибаба, Tencent, Google и другими создали лаборатории или центры по изучению искусственного интеллекта. Такие технологии широко применяются в распознавании образов и речи, при защите информации, в беспилотных решениях, они открывают большие возможности для развития различных областей знаний.

В 2017 году китайское правительство приняло план развития искусственного интеллекта, который предполагает, что Китай станет мировым лидером в этой сфере к 2030 году. Чтобы пробудить интерес у учащихся, в некоторых общеобразовательных школах Пекина, Гуанчжоу, Шэньчжэня и других крупных городов уже ввели или только планируют ввести пилотные программы по обучению технологиям искусственного интеллекта. Как стало известно, в новом учебном году курсы по искусственному интеллекту будут запущены в ста школах, а к 2022 году такие курсы станут обязательными во всех школах Гуанчжоу. На этих курсах студенты будут заниматься программированием и изучать, как можно расширить спектр использования искусственного интеллекта в разных областях.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая
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