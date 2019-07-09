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Константин Райкин выразил обеспокоенность общим уровнем культуры

Новости
    09.07.2019, 12:11
Текст:   Олег Усков

Константин Аркадьевич Райкин, советский и российский актер театра и кино, профессор, руководитель московского театра "Сатирикон", 8 июля отметил свое 69-летие. По поводу чего "Вечерняя Москва" побеседовала с Народным артистом Российской Федерации.

Много говорили про Островского, про новую постановку, про ситуацию в "Сатириконе", и на более жесткие темы. В частности, артист отметил общее падение уровня культуры. 

Как подчеркнул Райкин, хотя русское искусство всегда было исключением из правил, поскольку "имеет очень мощные традиции", сказать о том, что общая ситуация выправляется, все-таки нельзя. "Я вижу, что уровень культуры падает. И это вижу не я один", - говорит Константин Аркадьевич. Поясняя: "Я преподаю и на примере студентов понимаю, что молодое поколение на самом деле мало что знает".

По наблюдению артиста, виной тому, в частности - школа, которая "сегодня обучает плохо". "Это чаще всего абсолютно темные, мало читающие люди, которые ничего не знают об истории своей страны, не знают ее литературы и не приобщены к ее главным культурным ценностям", - суров Райкин в оценке.

Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости
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И всё это, по его словам, - "явление в массовом масштабе". "Абсолютное большинство населения не имеют в часы досуга навыка читать что-то. Оно в основном занято просмотром ТВ-сериалов", - безрадостно заключил артист.

Константин Райкин - сын Аркадия Райкина. Закончил физико-математическую школу-интернат при Ленинградском государственном университете. В 1971-м - театральное училище имени  Щукина, и в том же году был приглашен Галиной Волчек в "Современник", на сцене которого играл десять лет.

Снялся в фильмах "Командир счастливой "Щуки", "Труффальдино из Бергамо", "Остров погибших кораблей", "Неудача Пуаро", "Русский регтайм", "Свой среди чужих, чуждой среди своих". 

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