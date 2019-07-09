Из буднично-суетного Санкт-Петербурга в блокадный Ленинград можно попасть примерно за минуту. И не выходя из Смольного. Две эпохи отделяют всего лишь несколько десятков ступеней.





Бункер Жданова

Корреспонденты "РГ" посетили некогда засекреченную подземную цитадель: бомбоубежище для людей, от чьих решений зависела судьба блокадного Ленинграда.

Городом во время блокады руководил Андрей Жданов. Из "Бункера Жданова" каждый вынесет свои впечатления. Это закономерный эффект от погружения в иную эпоху. А погружаться туда надо. И не только из любопытства. Время сейчас такое. Много десятилетий история блокады Ленинграда не подвергалась сомнению. Не было повода, ведь каждый человек в нашей стране со школьной скамьи точно знал, что пережили ленинградцы за почти 900 суток голода и обстрелов.

Сегодня все не так. Скандал за скандалом: регулярно, с педантичной назойливостью вбрасываются идеи: а не гуманнее ли было сдать город фашистам? А почему не увековечить в Питере маршала Маннергейма, ведь русский же офицер? А давайте обсудим - кто и что ел в голодающем городе: кто голодал, а кто пировал?

Что ж, есть вопросы - должны быть ответы. Но вот площадки для дискуссии лучше поменять. Из соцсетей переместимся в музеи, созданные по принципу "иди и смотри". Где все настоящее, вещи и мебель аутентичные, а дух эпохи даже если захочешь выветрить - не получится.

Что ж, иду. И смотрю.

Скажи зачем

Бункер под Смольным на протяжении 80 лет был секретным объектом.

Строить в Ленинграде его начали еще при Кирове. Зачем - никто не знает.

То есть в каком-нибудь архиве, вероятно, хранятся документы, проливающие свет на этот вопрос. Но руки исследователей до них не добрались. Или не снят гриф секретности.

Известно, что строительство подземной цитадели началось в 1932 году. От бомбардировщиков какой страны решили укрыть руководящих работников Ленинграда, было непонятно. У Германии не было военной авиации. Из Великобритании сюда бомбардировщики долететь не могли: не та дальность. До границы с Финляндией от Ленинграда рукой было подать, но ВВС Финляндии ничего, кроме усмешки, не вызывали. Строго говоря, самолеты у финнов были: едва ли не сто штук. Но что это была за авиация: фанерные самолетики, которые поднимали бомбы не намного мощнее ручной гранаты. Тем не менее между Смольным и двухэтажным домом, который также строили для Кирова, на глубине 20 метров создали невиданное бомбоубежище. Если бы неизвестный вражеский самолет сбросил бомбу в 1 тонну (повторюсь, такому самолету было просто неоткуда взяться в ленинградском небе), то в этом бункере люди этот налет благополучно бы пережили.

Враг мог разрушить даже Смольный, но и это бы не парализовало управление городом. В чудо-бункере все системы жизнеобеспечения были автономными или дублированными: артезианская скважина глубиной 120 метров, генераторы, канализация, отопление и вентиляция. Кроме входа непосредственно из Смольного имелся и второй, выходящий к Неве. Чтобы понять объемы работ: представьте, что под землю вкопали семиэтажное здание.

"Были составлены необходимые заявки в Наркомат по военным и морским делам, - рассказывает Николай Сергеевич Третьяков, директор Историко-мемориального музея "Смольный". - Наркомат поручил Военно-технической академии Дзержинского разработать проект бомбоубежища. Но Сергей Киров не успел воспользоваться бункером: его убили в 1934-м. Бомбоубежище достроили только в 1937 году".

"Строили зэки?" - спрашиваю.

"Нет, заключенных на строительстве не было. Стройка была секретной, большинство сотрудников Смольного не знали, что под ним строят. И вообще о подземном бункере знали только те, кому было положено".

Общая площадь бомбоубежища - 704 кв. м. Толщина бетонных стен - от трех метров. Первый уровень находится на глубине семи метров под землей, второй - двенадцати.

Если в 1930-х мотивы строительства выглядели непонятными, то с началом Великой Отечественной войны это бомбоубежище как нашли.

Закономерен вопрос: если у Жданова в Ленинграде было такое фантастическое бомбоубежище, то какой бункер должны были построить для Сталина в Москве?

Звучит странно, но товарищ Сталин встретил войну без бункера. "Первое полноценное бомбоубежище в Москве построили только в зиму с 1941 на 1942 год", - констатирует директор музея "Смольный".

Тайны подземелья

Секретность секретностью, но слухи по городу, конечно, ходили. И во время войны, и после.

Когда началась война, то большинство из 350 человек обкома партии ушли на фронт. Часть работников переместили из здания Смольного, рассредоточив по городу: в университете марксизма-ленинизма, в общежитии партшколы и т.д. Для оставшихся в Смольном были оборудованы укрытия в подвальных помещениях. Вместимость подземного бункера: 50-55 человек.

А раз есть что-то под землей, должны быть мифы и легенды. Они и были. Самая популярная легенда: из подземелий Смольного прорыли подземный ход прямо в метро.

Впрочем, так было всегда и везде. Любители легенд в Москве тоже убеждены, что и с "ближней дачи" Сталина в Кунцево был подземный ход к метро. То, что при жизни вождя народов в Кунцево не было метро, никого не смущает. Тогда с затратами не считались, могли прорыть туннель хоть к Киевскому вокзалу, не так ли?

Не так. Сталин опасался отравления и не особо доверял даже ближнему окружению. Но авиабомб почему-то не боялся. По воспоминаниям его начальника охраны Николая Сидоровича Власика, во время авианалетов фашистов на Москву Сталина не удавалось уговорить уйти даже с балкона. Вождь иронизировал: "Эх, Власик, не сделали еще ту бомбу, что нас с тобой убьет". Подземные ходы ему были чужды.

Жданов, наоборот, очень опасался обстрелов и налетов вражеской авиации. И проводил в бункере много времени. Именно это обстоятельство придает питерской подземной цитадели особый статус. Именно здесь принимались все судьбоносные решения.

Вероятно, иметь из бункера подземный туннель в метро было неплохо и даже разумно. Но дело в том, что сделать это было невозможно даже теоретически.

Никакого метро в Ленинграде тогда не было. Хотя строить метро собирались еще при царе Горохе, начиная с 1820 года. Но дальше бурных дискуссий дело не шло. В начале XX века наконец разработали проект из шести линий, но Николай II затею не одобрил. Реально строить начали в 1941-м. К апрелю заложили все 34 шахтных ствола, начали прокладку первой линии: от Автово до Финляндского вокзала. Планировалось, что поезда пойдут в декабре 1942 года. Но тут - война, стройку заморозили. Технику перебросили на сооружение оборонительных рубежей, стволы затопили.

Руководитель Ленинградского метростроя Иван Георгиевич Зубков со своими метростроевцами обеспечивал переправу на левый берег Невы: на легендарный "Невский пятачок". Также Зубков прокладывал железную дорогу на льду "Дороги жизни".

Летом 1944 года самолет, на котором летел генерал Зубков, был сбит. Не выжил никто.

В Смольный метро не провели ни тогда, ни после. В Ленинграде метрополитен открыли только в 1955-м. А за год до этого "Бункер Жданова" перестроили и укрепили. К обычным бомбам добавились ядерные. И опять Ленинград оказался впереди всех: бункер стал первым в СССР противоатомным бомбоубежищем.

Сам Жданов до этого события не дожил: в августе 1948-го он умер из-за сердечной недостаточности в санатории на Валдае.

Пепел Белграда

Я написал, что в этом бетонном подземелье у каждого возникают свои чувства, ассоциации и образы. Лично я почему-то вспоминал Белград. Да, странная аналогия: где Питер, а где Сербия.

Но мне врезалась в память ситуация: иду по Белграду, и вдруг перед глазами фотокомпозиция: летчик в форме гитлеровских люфтваффе, горящий город. Надпись: перед вами Александар Лер: генерал-пуковник немачке воJске (это на сербском, но, по-моему, понятно и без перевода). Суть дальнейшего повествования: Лер ответственен за жестокую бомбардировку Белграда 6 апреля 1941 года. Поэтому уже после войны (в 1947 году!) его привезли в Белград, где судили и казнили.

А теперь внимание: знаете, сколько тогда человек в Белграде погибло от бомб "Юнкерсов" 4-го воздушного флота Германии, которым командовал Лер? По данным самих сербов - 2500 человек.

От себя добавлю: летчики-истребители ВВС Сербии сражались достойно. Среди пилотов были и русские офицеры, эмигрировавшие в Европу после революции. Наши и сербы бились насмерть. Немцы взяли числом: целым штаффелем наваливались на каждый одиночный сербский истребитель (штаффель - это эскадрилья, т.е. 9-10 самолетов). Белград продержался всего 12 дней.

За почти 900 суток блокады в Ленинграде погибло не меньше миллиона мирных жителей. Многие умирали медленно и страшно, от истощения.

Напомните: кого из фашистских генералов и прочих "пуковников", виновных в этом злодеянии, после войны мы привезли в Ленинград и судили военным трибуналом? А затем казнили. Вопрос риторический. Ответ известен: никого.

Может, именно поэтому сейчас и возникают дискуссии, включая кощунственные - а стоило ли оборонять город?

Чай с Жуковым

В большой комнате на глубине 12 метров под землей, которое сегодня назвали бы ситуационным центром, над картой склонились три восковые фигуры. Без фамильярности занимаю место среди великих, вглядываюсь в лица: Жданов, маршалы Леонид Говоров и Георгий Жуков. Карта датирована январем 1944 года. Немаловажная деталь: на столе один стакан с чаем.

Это к вопросу о пирах во время войны.

"Один журналист мне сказал: ведь известно же, что во время блокады руководители ели клубнику со сливками! - рассказывает директор музея "Смольный". - Я его спрашиваю: а вам откуда это известно? Ну как же: так говорят!".

А как на самом деле?

"В таких случаях я советую вашим коллегам-журналистам: тогда так и пишите - "говорят" или "есть такие слухи". Когда вы говорите "известно", то это утверждение, - продолжает Николай Сергеевич Третьяков. - Лично у меня нет информации, что первые лица переедали".

При этом "хозяин бункера" оговаривается: надо помнить, что паек в блокадном Ленинграде был разный. Нормы питания командира Красной армии, конечно же, отличались от пайка иждивенца. И запасы дефицитных продуктов в городе были. Но для кого? Летчик не мог летать на одном куске хлеба.

"Я сам читал,- вспоминает Николай Сергеевич. - Кто-то видел даже ананасы. А почему бы и нет? Наши разведчики могли у испанцев из Голубой дивизии (стояла под Павловском) отобрать банку ананасов? Могли! Но надо отделять случайные вещи от фактов. Что касается "пиров", то у Даниила Гранина есть описание торжественного обеда в Смольном. Их, фронтовиков, пригласили на вручение наград. Герои начистились, нагладились, поехали. Вручили ордена и медали, позвали на обед: по полтарелки горохового супа с кусочком сала. На второе - котлета с ячневой кашей. И по два куска хлеба на блюдечке, плюс конфетка".

Еще был случай, добавляет директор. Председатель одного из райисполкомов отдал распоряжение доставить ему из столовой своего района 50 пачек папирос. На том основании: "а что я курить буду, когда закончатся?". Его тут же сняли с должности.

Но о конкретных фактах снабжения продуктами питания партийно-хозяйственного руководства лучше дискутировать, опираясь на документы. А вот с ними-то у участников споров очень плохо. Их просто нет. Вот когда появятся - будем обсуждать. Пока же все на эмоциях и личной убежденности. На таком уровне позволю и себе высказать точку зрения. Конечно, руководители не падали в голодные обмороки. Но если бы товарищу Сталину доложили, что в блокадном Ленинграде кто-то лопает пирожные, то, полагаю, этот ответственный работник был бы переведен на баланду. Тюремную. И это в самом лучшем для него случае.

Поэтому в чай на столе перед партийным руководителем и генералами я верю. Допускаю, что были бутерброды. Но совсем не коньяк и пирожные.

Может быть, просто потому, что хочу в это верить.

Кстати

В порядке общей очереди

Музейная экспозиция расширяется, и к 75-летию Победы еще 6 помещений бункера будут открыты для посещения. Но чтобы сюда попасть, нужно организовать группу и подать заявку на имя директора музея. Желающих очень много: запись идет на полгода вперед.

Факт

Кто здесь был

В "Бункере Жданова" побывали многие руководители СССР. В частности, в этом бомбоубежище проводили совещания Георгий Маленков и Лаврентий Берия. А вот Сталин здесь не был. Когда он приезжал в Ленинград в 1934 году (сразу после убийства Кирова), бункер еще не был достроен. А больше он в Ленинграде не был.