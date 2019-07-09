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09.07.2019 15:10
Рубрика: Власть

Лавров отметил роль ОБСЕ в продвижении контактов в военно-политической сфере

Текст: Алексей Чуриков

Глава МИД России Сергей Лавров принял участие в неформальной министерской встрече ОБСЕ, проходившей в Словакии. В ходе мероприятия Лавров также провел встречи с руководителями внешнеполитических ведомств Финляндии и Австрии. В ходе подхода к прессе российский министр поблагодарил председательствующую в этом году в ОБСЕ Словакию за прием и заявил, что разговор "в целом получился полезным". Прямую трансляцию пресс-подхода вел RT.

"Разговор получился в целом полезным, хотя некоторые наши коллеги по прежнему заточены на то, чтобы заученно повторять осуждения в адрес России: агрессия, оккупация и так далее… Но большинство все-таки стремилось эту встречу использовать чтобы как-то искать пути выхода из тех кризисных условий, в которых оказалась сейчас евро-атлантическая безопасность", заявил Сергей Лавров.

Глава МИД России отметил, что всем "известно, что влияет на эти процессы" "Это продолжающееся накачивание военных мускулов НАТО, приближение военной инфраструктуры вплотную к российским границам, требования безоглядно увеличивать военные бюджеты, которые у натовских стран и так в двадцать раз больше чем у Российской Федерации", подчеркнул Лавров.

Руководитель российского внешнеполитического ведомства также обратил внимание прессы на то, что на общую ситуацию оказало влияние то, что произошло с Договором о ракетах средней и малой дальности (ДРСМД). И особо подчеркнул, что договор прекратил свое существование из-за односторонних действий США и их отказа "даже разобраться в наших разъяснениях", которые Россия готова была предоставить.

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
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"Они просто проигнорировали предложение провести для них подробный показ этого изделия и ответить на возникающие у них вопросы. Просто отказались на это смотреть. Такие ультиматумы, знаете, стали уже такой манерой американской администрации. Не думаю, что это им добавляет успеха на международной арене", заметил глава МИД РФ.

В своей речи Сергей Лавров подчеркнул, что ОБСЕ обладает необходимым мандатом для того, чтобы продвигать контакты в военно-политической области, которые будут укреплять доверие. Россия, со слов министра, выступает за продолжение диалога по этой теме в рамках организации, но считает, что он должен проходить более ответственно. "Чтобы все участники этого диалога стремились искать совместные решения, а не впадали в голословные обвинения и в прочие конфронтационные риторические вещи", отметил он.

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