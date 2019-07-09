Лавров: В Евроатлантике накопилось значительное число гуманитарных проблем

Глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам неформальной министерской встречи ОБСЕ в Словакии заявил о том, что участники мероприятия подробно обсудили накопившиеся в регионе гуманитарные проблемы. Прямую трансляцию выступления министра вел RT.

Тематика гуманитарной миссии ОБСЕ, со слов министра, обсуждалась отдельно, и в этой области накопилось значительное количество проблем. "На лицо перекос, который диктуется странами Евросоюза, нежелающими уделять специальное внимание таким вопиющим нарушениям прав национальных меньшинств", подчеркнул Лавров. В качестве примера он привел законы, принимавшиеся на Украине в отношении языка, образования и православной церкви.

В контексте этого Сергей Лавров заметил, что в ходе переговоров отдельно была затронута тема возрождения неонацистских тенденций и ультрарадикальных течений на Украине и в Прибалтике. "К сожалению, парламентская ассамблея ОБСЕ, которая недавно завершилась, не поддержала большинством голосов российский проект "о недопустимости возрождения неонацизма". Думаю, что это стыдно для наших европейских партнеров. Но мы будем продолжать эту тему ставить и в ООН, и в Совете Европы, и на площадке ОБСЕ", заключил министр, добавив, что Россия примет участие в подготовке соответствующего пакета предложений к официальной встрече глав МИД ОБСЕ, которая пройдет в начале декабря в Братиславе.

Говоря об экономической составляющей деятельности ОБСЕ, Сергей Лавров заявил, что Москва заинтересована в том, чтобы организация, как уникальная в своем роде площадка, способствовала гармонизации интеграционных процессов Евроатлантики. Министр подчеркнул, что это должно включать контакты между Европейским союзом и Евразийским союзом. "Контакты на уровне комиссий состоялись, считаем, что их нужно всячески развивать и поощрять", отметил глава МИД.