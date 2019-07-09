Новости

Темнокожая Ариэль из "Русалочки" привела в ярость Эдгарда Запашного 18:09
Российские артисты прокомментировали выходку грузинского ведущего 16:56
Фильм про Джокера с Фениксом не будет иметь отношения к комиксам DC 16:47
Видео: музыканты Metallica сыграли песню Rammstein 16:20
"Американская история ужасов" осталась без Сары Полсон и Эвана Питерса 15:52

Придет мертвый Игги Поп и вгрызется тебе в лоб

Рецензии
    09.07.2019, 19:25
Текст:   Алексей Литовченко
Джим Джармуш, замечательный человек, решил как-то раз снять зомби-комедию, пригласив туда всех своих друзей. Друзья у Джима Джармуша тоже все замечательные, милые, и их много, потому что Джим Джармуш - замечательный человек. Игги Поп, Том Уэйтс, Адам Драйвер, Стив Бушеми, Билл Мюррей, Тильда Суинтон и так далее. Ну и чтобы зомби-комедия была на актуальные темы, против всего плохого и Дональда Трампа, потому что замечательный человек всегда против всего плохого и Дональда Трампа.

Когда замечательный человек собирает своих замечательных друзей с целью весело выступить против всего плохого и Дональда Трампа, то по определению должно получиться замечательно. А если на Стива Бушеми нацепить красную кепку с белой надписью и заставить его играть карикатурного трамписта, то будет смешно. Оба этих заблуждения в равной степени очевидны. Но не для Джима Джармуша почему-то.

Фото: ПРОвзгляд
"Паразиты": нескучный победитель Каннского фестиваля

Главные герои его нового фильма "Мертвые не умирают" - интеллигентные очкастые полицейские, следящие за порядком в городке Центрвилль (уловили тонкую иронию, а?). Обычно круг их обязанностей не выходит за рамки скучной рутины - урегулировать имущественный спор вокруг курицы, например. Но тут вдруг наступает апокалипсис. Мир буквально сдвинулся, ночь превратилась в день, из-под земли лезут мертвецы за беспроводным интернетом и шардоне - за любимыми при жизни вещами то есть, во всем этом виновато наплевательское отношение к природе, а власти и СМИ скрывают. Ну, вы поняли: беспощадная колотушка сатиры.

Тем временем в городке нарисовывается компания юнцов-хипстеров, Тильда Суинтон наводит марафет покойникам в собственном морге, в колонии для несовершеннолетних томятся смышленые подростки, по лесам бродит седобородый отшельник с биноклем и еще куча персонажей зачем-то разбросаны тут и там. Кажется, Джармуш так хотел впихнуть в фильм всех своих друзей, что когда с этим закончил, ни для чего другого уже места не осталось. Поэтому, едва обозначив свое присутствие, они сразу по очереди выбывают, становясь добычей медлительных, как в старых фильмах Джорджа Ромеро, зомби. Линии персонажей либо обрываются на полуслове, либо просто ведут в никуда.

Отсутствие связного сюжета компенсируется - вернее, заменяется - обилием того же пошиба шуток, что и в вышеприведенном примере со Стивом Бушеми, а также постмодернистским паясничаьем. Ломание четвертой стены, персонажи, осознающие свою выдуманную сущность. Как бы хиханьки все, но заканчивает Джармуш речью, которую произносит Том Уэйтс, и это что-то невероятно серьезное, открывающее глаза на истину, про душу и про то, что все давно пропало.

Фото: kinopoisk.ru
"Человек-паук: Вдали от дома": Marvel вступает в информационную войну

В каком-то смысле шлягер кантри-исполнителя Стерджилла Симпсона, подаривший фильму название, The Dead Don't Die - это переиначенная песня Det Som Engang Var группы из одного человека Burzum. Варг Викернес там сформулировал похожую мысль: мы не мертвы, так как никогда не жили (приблизительный перевод). Действительно ли Джармуш является поклонником блэк-метала (вряд ли), неважно, главное - он совершенно убежден в своей непогрешимой крутости, остроумии и оригинальности.

Наследию Ромеро Джармуш почтительно кланяется, но вместе с тем всей этой расслабленно-небрежной подачей ясно дает понять, что до жанра снизошел на минутку со своего облачка, весь такой в белом костюме и чистых туфлях, пачкаться тут не собирается, возьмет кусочек грязи - метафору слепить - и домой. И этот показательный снобизм оборачивается против него, ведь из апокалипсиса и ходячих трупов он не сподобился составить ничего, кроме жутко снобского нравоучительства. Мол, все мы давно зомби на самом-то деле. И под "мы" подразумеваются все, кроме самого замечательного Джима Джармуша и его замечательных друзей. Умнички в очках против безмозглого стада потребителей. Бедненькие.

2

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Новости

Роулинг опровергла информацию о съемках сериала по "Гарри Поттеру" 15:30
Темнокожий комик-культурист предложил себя на роль отца русалочки 14:41
Сэмюэл Л. Джексон снимется в перезапуске хоррор-серии "Пила" 13:45
Третий сезон "Очень странных дел" побил рекорд по просмотрам на Netflix 13:36
Сталлоне снимет "Неудержимых 4" 13:02
⧣ Голливуд
Фото: WDSSPR
Новый "Человек-паук" стал лидером российского проката 08.07.2019
Назван исполнитель главной роли в игровом ремейке "Геркулеса" Disney 08.07.2019
Вышел первый русский трейлер игрового ремейка "Мулан" от Disney 07.07.2019
⧣ комедия
Фото: youtube.com/ Lazy Square
"Так бы снял Звягинцев": появилась необычная пародия на "Симпсонов" 08.07.2019
В ремейке "Маски" героя Джима Керри сыграет женщина 07.07.2019
Максим Галкин объяснил свои огромные гонорары 06.07.2019
⧣ зомби
Фото: kinopoisk.ru
Комикс "Ходячие мертвецы" закрылся 05.07.2019
Дэнни Бойл планирует снять продолжение хоррора "28 дней спустя" 25.06.2019
Вышел русский трейлер зомби-комедии Джима Джармуша 14.05.2019