Минфин Беларуси разместит на рынке РФ гособлигации на 10 млрд рублей

Министерство финансов Беларуси планирует до конца июля разместить на рынке России первый транш гособлигаций на сумму 5-10 миллиардов российских рублей, заявил журналистам заместитель главы ведомства Андрей Белковец.

"У нас программа на 30 миллиардов российских рублей, там шесть траншей. Мы будем делать это постепенно, начнем с одного транша небольшого и посмотрим на спрос", - цитирует замминистра агентство БЕЛТА.

Как считает Белковец, гособлигации будут пользоваться спросом. "Посмотрим на аппетит инвесторов и, может быть, 10 миллиардов российских рублей разместим", - отметил он.

На этой неделе будут опубликованы индикативные условия размещения. Роуд-шоу начнется 22 июля. Сделку планируется закрыть до конца июля, пояснил замминистра.

Ранее в июле Банк России зарегистрировал пять выпусков облигаций Белоруссии общим объемом 30 миллиардов рублей. Среди них, четыре выпуска облигаций объемом по 5 миллиардов рублей и один - на 10 миллиардов рублей. Два выпуска имеют срок обращения три года, три выпуска - по пять лет.