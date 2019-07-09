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09.07.2019,  
10:15
Текст:  Антон Валагин

Новый тяжелый огнемет снабдят искусственным интеллектом

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Испытания нового тяжелого огнемета для армии России "Тосочка" завершатся в 2020 году. Машина отличается от предшественников, ТОС "Буратино" и "Солнцепек" колесной базой, повышенной дальностью поражения и элементами искусственного интеллекта.

Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости
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- Машина стала довольно симпатичной, с улучшенной эргономикой, сегодня подобных образцов  в мире больше нет, - рассказал РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.

Нельзя сказать, чтобы предыдущие самоходные огнеметы на базе танка Т-72 были прям уж "чугунные" - в них присутствовал баллистический вычислитель, рассчитывавший угол возвышения пакета с реактивными снарядами для поражения цели на заданной дистанции. Но искусственный интеллект позволит "Тосочке" действовать в рамках единой системы управления войсками - например, в режиме реального времени получать информацию о целях и угрозах от беспилотников и разведывательных подразделений.

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