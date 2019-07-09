Олимпийского чемпиона из Кореи отстранили от состязаний за рукоприкладство

Двукратный олимпийский чемпион по бегу на коньках 31-летний южнокорейский атлет Ли Сын Хун отстранен от состязаний сроком на год. Причиной для такого наказания стали подтвердившиеся факты рукоприкладства с его стороны в отношении младших спортсменов.

Инцидент произошел еще в 2016 году в Нидерландах в ходе одного из этапов Кубка мира. Согласно поступившим позже свидетельствам, член сборной Республики Корея Ли Сын Хун избивал других спортсменов, которые были младше его. Для рассмотрения жалоб в Союзе конькобежцев Кореи была создана специальная группа, которая занялась прояснением фактов. Сам Ли категорически все отрицал, но против него дали показания несколько спортсменов. Кроме того, были получены и другие косвенные данные, которые говорили в пользу фактов избиений.

В итоге Союз конькобежцев Кореи (СКК) принял решение отстранить Ли Сын Хуна от всех состязаний, которые проводятся под эгидой СКК, сроком на год, вплоть до июля 2020-го.

Отметим, что Ли Сын Хун сначала хорошо выступал в шорт-треке, но затем перешел в конькобежный спорт, где добился больших успехов. На его счету две золотые медали ОИ-2010 и ОИ-2018, три серебряных медали Ванкувера, Сочи и Пхенчхана, а также многочисленные награды на этапах Кубка мира и Азиатских играх. В шорт-треке он имеет два титула чемпиона мира, а также награды этапов Кубка мира и Универсиад.