Ожидаемая новинка от Patek Philippe: хронограф с ручным заводом

Одной из первых новинок этого года знаменитой марки Patek Philippe в Москве станет переосмысленная версия мужской модели Ref. 5172G с хронографом классической конструкции с колонным колесом и ручным заводом.

Дизайн новой модели в корпусе из белого золота дополнен круглыми кнопками с гильошированным узором и трехуровневыми ушками. Слегка выпуклое сапфировое стекло подчеркивает винтажный характер часов. Оформление циферблата подверглось серьезным изменениям: стрелки и накладные арабские цифры из белого золота с люминесцентным покрытием выразительно контрастируют с синим фоном.

Помимо центральной стрелки хронографа и счетчика на 60 минут, есть 30-минутный счетчик с мгновенным переключением. Запас хода без использования хронографа - от 65 часов.

В соответствии с винтажным стилем часы снабжены тахиметрической шкалой, нанесенной по внутреннему безелю. Диаметр корпуса - самый востребованный, 41 мм. Толщина - 11,45 мм. Задняя крышка выполнена из сапфирового стекла. Ремешок из телячьей кожи темно-синего цвета прошит вручную.