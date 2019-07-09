Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Квадратный метр Дубль дв@ Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Материалы по теме
09.07.2019 / 09:27
Коллекция

Ожидаемая новинка от Patek Philippe: хронограф с ручным заводом

Patek Philippe Ref. 5172G. Фото: Patek Philippe
Patek Philippe Ref. 5172G. Фото: Patek Philippe

Одной из первых новинок этого года знаменитой марки Patek Philippe в Москве станет переосмысленная версия мужской модели Ref. 5172G с хронографом классической конструкции с колонным колесом и ручным заводом.

Дизайн новой модели в корпусе из белого золота дополнен круглыми кнопками с гильошированным узором и трехуровневыми ушками. Слегка выпуклое сапфировое стекло подчеркивает винтажный характер часов. Оформление циферблата подверглось серьезным изменениям: стрелки и накладные арабские цифры из белого золота с люминесцентным покрытием выразительно контрастируют с синим фоном.

Помимо центральной стрелки хронографа и счетчика на 60 минут, есть 30-минутный счетчик с мгновенным переключением. Запас хода без использования хронографа - от 65 часов.

В соответствии с винтажным стилем часы снабжены тахиметрической шкалой, нанесенной по внутреннему безелю. Диаметр корпуса - самый востребованный, 41 мм. Толщина - 11,45 мм. Задняя крышка выполнена из сапфирового стекла. Ремешок из телячьей кожи темно-синего цвета прошит вручную.

Читайте также