Почему царевна Софья не удержала власть

Царевна Софья Алексеевна умерла 315 лет назад в Новодевичьем монастыре. Ей было 46 лет, перед смертью она приняла великую схиму, окончательно отказалась от мира ради единения с Богом.

Мир не заметил ее смерти: в 1704-м вовсю шла Северная война. Потерпевший поражение под Нарвой Петр I реформировал армию, укреплял Москву, Киев и Псков, старшая сестра больше не была ему страшна, она давно стала политическим трупом. Недолгое (1682-1689 гг.) правление "великой государыни царевны и великой княжны Софьи Алексеевны" стало прелюдией к "женскому веку русской истории", времени Екатерины I, Анны Иоанновны, правительницы-регентши Анны Леопольдовны, Елизаветы Петровны и Екатерины II. Мужчины в это время на престоле не задерживались.

Царицу отправляют в "ссылку". Фото: Wikipedia.org

Софье Алексеевне не повезло, и это было обусловлено многими причинами. Ее брат Петр был слишком энергичен и деятелен, а она чересчур привязана к домостроевской старине. Екатерина II то ли допустила убийство мужа, то ли одобрила его, то ли поставила бедолагу в такое положение, когда тот умер, не выдержав перемены судьбы. Ее взрослый сын волей-неволей ждал смерти матери, царствовавшей, не имея на то ни малейшего права. В предыдущем веке все было иначе. После дворцового контрпереворота 1682 года малолетний Петр, по воле своих родственников отодвинувший было от власти хворого брата Ивана, стал его младшим соправителем, а Софья Алексеевна - фактической хозяйкой страны.

Царь Иван болел, юный Петр с матерью и малым двором жил в селе Преображенском и развлекался игрой в живых солдатиков, а правительница занималась государственными делами. В конце концов речь зашла и о ее помазании на царство - чтобы соправителей стало трое. Но Софья Алексеевна действовала слишком осторожно, а Петр Алексеевич быстро взрослел, и его "потешные" превращались в грозную силу.

Время их отца, царя Алексея Михайловича, стало порой быстрой европеизации правящей верхушки. Среди своей семьи царь носил европейское платье, при дворе давались театральные представления. На западный лад перестраивалась армия. Царевна Софья во многом принадлежала времени, которое олицетворяет ее младший брат Петр. Она владела латынью и польским, а ее любовник и правая рука Василий Голицын был убежденным и прекрасно образованным на новый лад "западником". Но оторваться от старомосковской традиции царевна не могла. В противном случае Петра, его мать и всех их ближайших родственников прикончили бы сразу после стрелецкого путча 1682 года или несколько позже. Ее коронованные последовательницы станут действовать именно так, но царевна была человеком совсем иного рода.

Новодевичий монастырь, где была заточена царица Софья. Фото: РИА Новости.

Когда пришла пора решительной борьбы с Петром, князь Голицын уехал в свое имение. Он имел большое влияние на иностранных офицеров "полков иноземного строя", самой боеспособной части армии, и теперь ей не на кого было опереться.

В 1725-м вместо законного наследника, царевича Алексея, внука Петра I, по завещанию покойного императора и воле гвардии на трон взошла Екатерина I - бывшая служанка, жена без вести пропавшего шведского драгуна, прошедшая через постели Меншикова и фельдмаршала Шереметева. За царевича Петра были и народ, и бояре, но гвардейцы выломали дверь в Сенат и сообщили, что разобьют головы всем, кто против Екатерины. Так русской царицей стала женщина, до перехода в православие звавшаяся Мартой. То ли Скавронская, то ли Веселевская, то ли эстонка, то ли полька, в первом замужестве Крузе. После этого было можно все.