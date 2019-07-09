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09.07.2019,  
16:15
Текст:  Алексей Брусилов,  Алексей Моисеев

Прибавили мощи: Т-64 "скрестили" с российскими Т-72 в Узбекистане

В Узбекистане появилась своя версия модернизированного Т-64. На одном из танкоремонтных заводов на них смонтировали динамическую защиту "Контакт" и противокумулятивные решетчатые экраны.

Вместо не подходящих для условий Средней Азии украинских двухтактных 700-сильных двигателей 5ДТФ установили 840-сильные силовые установки от Т-72Б.

Этот вариант, судя по появившемся в Сети видеоматериалам, на которых запечатлены моменты проходивших в мае текущего года соревнований по танковому биатлону, получился неплохим. Модернизированная машина значительно прибавила в скорости и маневренности.

Как предполагают военные эксперты, обновление Т-64, проведенное в Узбекистане, позволит им еще долгое время оставаться на вооружении танковых подразделений.

Танки Т-64 долгое время являлись основой группировок Советских войск в ГДР и Венгрии. После распада СССР они в больших количествах вывозились на Украину, в Казахстан и Узбекистан.

Фото: Алексей Моисеев
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Небольшое количество такой техники до сих пор имеется у непризнанной Приднестровской молдавской республики и у самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

В современной Российской армии эти бронемашины уже давно считаются устаревшими, они удалены из войск и сейчас идет процесс их утилизации.

До недавнего времени единственной страной, которая пыталась модернизировать "шестьдесят четвертые" была Украина. Здесь создали несколько вариантов, один из которых даже поставлялся на экспорт в Конго, правда, в очень ограниченных количествах.

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