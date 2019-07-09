Прибавили мощи: Т-64 "скрестили" с российскими Т-72 в Узбекистане

Instead of #Ukrainian: In #Uzbekistan, the T-64 received #Russian engines from the T-72.— Sukhoi Su-57 frazor🇷🇺🇮🇳 (@I30mki) 9 июля 2019 г.
The military of Uzbekistan subjected their T-64A tanks to remotorization. Instead of the old capricious 5DTF, they received engines from the T-72B @saptak__mondal @Ninja998998 @Zola_200 pic.twitter.com/Im5PQeUXRr
Вместо не подходящих для условий Средней Азии украинских двухтактных 700-сильных двигателей 5ДТФ установили 840-сильные силовые установки от Т-72Б.
Этот вариант, судя по появившемся в Сети видеоматериалам, на которых запечатлены моменты проходивших в мае текущего года соревнований по танковому биатлону, получился неплохим. Модернизированная машина значительно прибавила в скорости и маневренности.
Как предполагают военные эксперты, обновление Т-64, проведенное в Узбекистане, позволит им еще долгое время оставаться на вооружении танковых подразделений.
Танки Т-64 долгое время являлись основой группировок Советских войск в ГДР и Венгрии. После распада СССР они в больших количествах вывозились на Украину, в Казахстан и Узбекистан.
Небольшое количество такой техники до сих пор имеется у непризнанной Приднестровской молдавской республики и у самопровозглашенных ДНР и ЛНР.
В современной Российской армии эти бронемашины уже давно считаются устаревшими, они удалены из войск и сейчас идет процесс их утилизации.
До недавнего времени единственной страной, которая пыталась модернизировать "шестьдесят четвертые" была Украина. Здесь создали несколько вариантов, один из которых даже поставлялся на экспорт в Конго, правда, в очень ограниченных количествах.