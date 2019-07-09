10 июля в Музеоне откроется Международный фестиваль цветов и садов

С 10 июля в Парке Искусств Музеон открывается VIII Международный фестиваль садов и цветов Moscow Flower Show 2019. Об этом сообщает пресс-служба Мосприроды.

По данным ведомства, это своеобразная неделя моды в садово-парковом искусстве, во время которой российские и международные ландшафтные дизайнеры покажут новые тенденции в ландшафтной индустрии. В рамках фестиваля пройдут лекции, семинары, тренинги. Для юных садоводов пройдут игровые мастер-классы. Впервые состоится международный конкурс топиарного искусства - то есть по превращению растений с помощью ножниц и секаторов в скульптурные объекты. Продлится фестиваль до 21 июля.