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Рубрика: Культура
Проект: В регионах

"Балет Москва" отметил 30-летие "убийственными" танцами

Текст: Анна Галайда
"Балет Москва" отметил 30-летие премьерой спектакля о губительной - но порой и спасительной - стихии танца. "Танцпол" поставил бельгиец Йерун Вербрюгген, один из самых успешных молодых европейских хореографов.
Фото: Людмила Сафонова / "Балет Москва" Фото: Людмила Сафонова / "Балет Москва"
Фото: Людмила Сафонова / "Балет Москва"

Небольшая мобильная танцевальная компания обладает двумя труппами - классической и современной. Обычно они существуют обособленно - каждая выступает с собственным репертуаром. Но Йерун Вербрюгген предложил идею, логично объединяющую оба коллектива. Он вспомнил о танцевальных марафонах, которые были популярны в Америке эпохи Великой депрессии: танцевальные жанры там не разделялась, битва за приз зачастую длилась не часами, а сутками, и сопровождалась порой настоящими жертвами. Но Вербрюгген не стал превращать свой спектакль в сюжетный, танцевальный аналог "Великого Гэтсби" или "Кабаре". Он заказал композитору Стефану Левину электронную музыку, художнику Дмитрию Разумову - нейтральные светлые и серые костюмы и минимальный, сливающийся с черным кабинетом реквизит.

Фото: Предоставлено пресс-службой Большого Театра
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Все внимание сосредоточено на танцовщиках. Не обращая внимания на соседей-соперников и собирающуюся в зале Центра имени Мейерхольда публику, они разогреваются и пробуют комбинации. Кто-то в пуантах, кто-то почти босиком - в мягких балетках. С появлением Распорядителя, благодаря рубленности и решительности жестов больше похожего на рефери на боксерском ринге, атмосфера накаляется. Приглушенный свет выхватывает отдельные фигуры. Пары, солисты, группы - все стремятся выше, быстрее, сильнее. Балетки сменяются каблуками, в ход идут ролики. Закладываются виражи больших батманов, рвутся акробатические поддержки, выстреливают очередями, как из пулемета, вращения. Мышцы танцовщиков вздуваются, сердца зрителей, кажется, с грохотом падают в пятки.

Падает и танцовщик. Тот, кто не выдержал гонки и соревновательной бескомпромиссности. Площадку очищают, не снижая темпа. Разбивая дуэт, снопом опадает на том же месте танцовщица, потом другая. Партнеры продолжают двигаться соло, будто не замечая исчезновения партнерш. Их движения точны, мощны, эффектны. Танец - пытка, танец - наркотик, танец - спасение, в нем можно раствориться, отгородиться от жизни. Никто не умеет рассказать об этом лучше, чем сами танцующие люди. Лишенный всяких пространственно-временных связей "Танцпол" 35-летнего Вербрюггена оказывается родственником второго акта "Жизели", поставленной 150 лет назад.

Фото: kinopoisk.ru
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Приглашением бельгийского хореографа "Балет Москва" продолжил репертуарную линию последних лет. Ресурсов для сотрудничества с Уильямом Форсайтом или Акрамом Ханом у театра нет, но он старается не заполнять репертуар второсортными поделками. "Балет Москва" сделал ставку на молодых европейцев, которые сегодня широко известны в узких кругах: тех, кто уже сделал себе имя, но еще не превратил его в бренд.

Благодаря этому на афише скромной труппы - те же хореографы, что на афишах New York City Ballet, Балета Сан-Франциско, Национального балета Нидерландов: Аннабель Лопес Очоа, Роберт Биннет, Хуанхо Аркес. Из их числа и Йерун Вербрюгген, выращенный Балетом Монте-Карло. Его резюме теперь соединит "Балет Москва" и работу в Большом театре Женевы, Марсельском балете и Финском национальном балете.

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