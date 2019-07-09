Движение автомобилей ограничат в семи районах Москвы

Ограничения для движения автомобилей введут в семи районах и двух поселениях Москвы для обеспечения приоритетного проезда общественного транспорта на время закрытия участка Сокольнической линии метро от станции "Университет" до "Коммунарки". Об этом сообщает пресс-служба столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

Проезд машин ограничат в районах Обручевский, Теплый Стан, Тропарево-Никулино, Проспект Вернадского, Ломоносовский, Раменки и Гагаринский, а также поселениях Сосенское и Московский.

Так, на ряде участков магистралей введут временные выделенные полосы. Для движения также закроют десятки съездов, выездов и разворотов (либо ограничат движение по ним). Не некоторых улицах запретят остановку-стоянку транспортных средств. Кроме того, на части участков введут одностороннее движение. Подробно узнать обо всех изменениях можно на Едином транспортном портале.

В пресс-службе призывают водителей заранее ознакомиться с ограничениями и выбирать маршруты объезда. При этом возможно введение дополнительных ограничений в зависимости от дорожной ситуации.