Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
09.07.2019,  
15:58
Текст:  Антон Валагин (Липецк)

На авиабазе Хмеймим появился необычный истребитель

Фото: Администрация Липецкой области Фото: Администрация Липецкой области
Фото: Администрация Липецкой области

Делегация Липецкой области приняла участие в открытии памятника истребителю МиГ-21 на территории российской авиабазы Хмеймим в Сирии. Монумент установлен на улице, носящей имя Героя России Олега Пешкова, сообщили в пресс-службе администрации региона.

Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости
На Западе назвали российский истребитель Су-57 супервыгодным

Появление на спутниковых снимках авиабазы самолета непривычных очертаний вызвало легкий ажиотаж в Сети, продолжавшийся несколько дней - до тех пор, пока не выяснилось, что это памятник. Присутствие липчан на церемонии открытия объясняется тем, что летчики Липецкого авиацентра регулярно - в том числе и сейчас, - несут в Хмеймим боевую службу. Наконец, из Липецка был и подполковник Олег Пешков, погибший в небе Сирии осенью 2015 года. Его бомбардировщик Су-24 сбила ракета, выпущенная турецким истребителем.

- Очень символично, что сегодня на всем известной базе Хмеймим мы установили стелу самолету, который также известен всему миру. Более 11 тысяч таких самолетов было произведено. Этот памятник будет вдохновлять наших летчиков, - рассказал на церемонии открытия памятника начальник Липецкого авиацентра ВКС России генерал-лейтенант Юрий Сушков.

Липчане привезли военным подарки, а глава региона Игорь Артамонов рассказал о переменах, которые ждут летчиков по возвращении домой. На территорию жилого городка авиацентра ремонтируют дороги и стадион.

Справка "РГ"

МиГ-21 - самый массовый в истории истребитель третьего поколения. Самолет поднялся в небо в 1958 году и до сих пор стоит на вооружении 20 стран мира. За характерный внешний вид советские летчики прозвали истребитель "балалайкой".

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
ВКС России
Видео: Ракетоносец Ту-22 показал эффектный трюк над Минском 07.07.2019
На закупку авиационных ракет С-8КОМ выделено почти 10 млрд рублей 06.07.2019
Сирия
Сирийская зенитная ракета упала в районе кипрского Ташкента 01.07.2019
Смертоносный "зверобой": знаменитая пушка БС-3 замечена в Хаме 20.06.2019
истребители
Узбекистан заказал России модернизацию истребителей МиГ-29 08.07.2019
Подсказки с потолка: сборку F-35 Lightning II сняли на видео 08.07.2019