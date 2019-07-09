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09.07.2019 13:20
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На озере Селигер погиб участник 11-километрового заплыва

Текст: Элина Труханова (Тверь)

В Тверской области организована доследственная проверка в связи с гибелью на озере Селигер 25-летнего участника соревнований по плаванию на длинные дистанции.

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По информации следственного управления СК РФ по Тверской области, трагедия произошла 7 июля во время заплыва на дистанцию 11 километров в серии "Х-Waters Seliger 2019". По предварительной версии, молодой спортсмен потерял сознание и захлебнулся. Точную причину гибели пловца установят судмедэксперты.

Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего. Опрошены очевидцы трагедии и организаторы мероприятия, назначены экспертизы.

По словам организаторов заплыва, погибший спортсмен - из Нижнего Новгорода. Молодой человек был опытным пловцом и тренером.

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- Он стабильно плыл всю дистанцию, но в какой-то момент перестал двигаться, - говорится на сайте Х-Waters. - Ближайшая лодка была примерно в ста метрах, следующая в двух сотнях. Пловцы, которые оказались рядом, поддерживали его на плаву до подхода лодок. На лодке находился волонтер-медик с сертификатом Красного креста, начавший делать искусственное дыхание. Спортсмена доставили в скорую на берег в течение пары минут, потом уже в скорой пытались реанимировать в течение часа. Но, к сожалению, все это не помогло. Трагедия произошла буквально на последнем километре.

Организаторы заплыва выразили соболезнование родным и близким погибшего спортсмена и приостановили 9 июля работу своего сайта, а также информирование и комментирование в соцсетях. С их слов, гибель спортсмена во время заплыва произошла впервые за четыре года существования X-Waters.

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