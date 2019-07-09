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09.07.2019 12:54
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Гидрометцентре рассказали о понижении температуры в Москве до 5 градусов

Текст: Ольга Игнатова
Еще минимум 7-8 дней температура в столичном регионе будет оставаться прохладной. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

По его словам, всему виной глубокий циклон, который очень медленно перемещается и разрушается тоже медленно. Область низкого давления захватила не только нижние, но и верхние слои атмосферы, поэтому циклон устойчивый.

Фото: istock
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И если вторник в Москве и области еще относительно теплый и солнечный день, то уже со среды начнется новое понижение температур.

11 июля днем ожидается всего 17-19 градусов, 12 июля - 15-17 градусов. Не будет тепло и в предстоящие выходные. В ночь на субботу температура в столичном регионе опустится до плюс 5-10 градусов. Днем от 15 до 20 тепла. Возможны кратковременные дожди.

Ситуация может начать улучшаться только с понедельника, но не резко.

Как отметил Роман Вильфанд, уже с большой долей вероятности можно сделать вывод, что нынешний июль, самый жаркий месяц в году, окажется холоднее июня.

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