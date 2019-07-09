В Московском регионе ожидается усиление ветра в вечерние часы

В течение ближайшего часа в столичном регионе не исключено усиление ветра до 15 м/с. Об этом сообщают пресс-служба столичного управления МЧС России.

По данным спасателей, до 22.00 включительно в столичном регионе, причем и в Москве и в Подмосковье, ожидается ухудшение погоды: гроза, дождь и усиление ветра до 15-17 м/с. Поэтому рекомендуют автомобилистам в непогоду снижать скорость, держать дистанцию и соблюдать скоростной режим. А пешеходам советуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не прятаться от дождя под деревьями.

Напомним, что, по данным Метеобюро Москвы и области, в среду ожидается понижение температуры до +19 градусов, и к выходным воздух остынет до +16 в дневные часы. Похолодание может сопровождаться осадками и усилением ветра.