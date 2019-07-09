В Москве во вторник будет до +21 градуса

В столичном регионе во вторник, 9 июля, воздух прогреется до 21 тепла, об этом сообщает Метеобюро Москвы и области.

По данным метеорологов, сегодня последний по-летнему теплый день недели, уже в среду температура воздуха не прогреется выше +19, а к концу недели воздух остынет до +16 днем.

В целом вторник будет благоприятным для здоровья, временами (преимущественно после 12.00) возможен дождь, что очистит воздух от вредных примесей, а ветер в порывах не сильнее 15 м/с. Атмосферное давление 735 мм рт ст.

Кстати, в 1903 году 9 июля воздух прогрелся до +33,5. А в 1958 году в это день было +6,1.