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09.07.2019 13:36
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Подмосковье стартовал финал военно-спортивной игры "Победа"

Текст: Иван Петров

На подмосковном полигоне "Алабино" во вторник стартовала всероссийская военно-спортивная игра "Победа". В этом году на состязания прибыли 78 команд со всей России.

Среди участников - юнармейцы и кандидаты в члены движения, кадеты, члены военно-патриотических клубов и представители молодежных организаций. Стоит отметить, что обязательным условием для состава команды является наличие не менее двух девушек. Всего в каждой команде по 10 участников.

Фото: Пресс-служба ЮВО
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Борьба пройдёт в 6 конкурсных дисциплинах: "визитка", "статен в строю - силен в бою", "ратные страницы истории Отечества", "огневой рубеж", "военизированная эстафета" и "дорога победителей".

Открытие финальной части игры "Победа" состоялось на плацу 1-го мотострелкового полка Таманской дивизии. Ранее в муниципальных и региональных этапах игры приняли участие более 138 тысяч человек. Соревнования проходили на базе центров военно-патриотического воспитания, школ, воинских частей и полигонов военных округов.

Всех участников поздравил замминистра обороны РФ - начальник Главного военно-политического управления генерал-полковник Андрей Картаполов. По его словам, игра "Победа" продолжает традиции "Зарницы", на которой в нашей стране выросло несколько поколений. "Качества, которые воспитывают подобные игры, помогают молодым людям находить свое призвание, узнавать историю страны и гордиться ее героями", - отметил генерал Картаполов.

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В Минобороны рассказали, что главным судьей Игр стала российская биатлонистка, двукратная олимпийская чемпионка, заместитель начальника ЦСКА Светлана Ишмуратова.

До субботы команды будут бороться за Кубок победителя. Лучшая команда должна на отлично продемонстрировать навыки в строевой подготовке, силе, выносливости, поведении в экстремальных условиях и оказании доврачебной помощи. Церемония закрытия Игр пройдёт 13 июля на территории подмосковного парка "Патриот".

Справка "РГ"

Всероссийская военно-спортивная игра "Победа" проводится уже более 20 лет. В 2015 году финал "Победы" прошёл в Севастополе, в 2016 году - в Волгограде. С 2017 года финал игры проходит на территории подмосковного парка "Патриот".

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