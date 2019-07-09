Британский турист разбился на мотоцикле в Якутии

Путешественник из Великобритании погиб в ДТП в Томпонском районе Якутии. Авария произошла на федеральной трассе "Колыма".

"Англичанин передвигался на мотоцикле BMW, совершил столкновение с автомобилем Scania", - сообщил ТАСС источник в экстренных службах республики.

По предварительным данным, 70-летний британец не рассчитал боковой интервал. Не справившись с управлением, он врезался в едущий по встречной полосе прицеп-цистерну Scania.

От полученных травм иностранец скончался на месте. Медосвидетельствование показало, что водитель машины был трезв.