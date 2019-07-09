Камчатский госинспектор попал под следствие за регистрацию "распилов"

Сотрудник камчатской ГИБДД стал фигурантом уголовного дела. Правоохранителя обвиняют в превышении должностных полномочий и служебном подлоге.

По версии следствия, 32-летний госинспектор, сговорившись с местным жителем и другими сотрудниками полиции, вносил ложные данные в документы при регистрации автомобилей. Это происходило с декабря 2018-го по июль 2019 года.

- При этом он достоверно знал, что постановке на учет эти машины не подлежат, поскольку не соответствуют предъявляемым к ним действующим законодательством требованиям ("распилы", "конструкторы"), - сообщает пресс-служба краевого СУ СК РФ.

35-летний местный житель также попал под следствие по статьям о подстрекательстве к совершению должностных преступлений. Он помещен в СИЗО, а сотрудник ГИБДД - под домашний арест.