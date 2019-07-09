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09.07.2019 18:54
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В лагере Приморья отравилась половина детей

Текст: Антон Валагин

Следственный комитет начал проверку обстоятельств отравления 67 детей в детском лагере "Юный рыбак" поселка Преображенское в Приморском крае. Об этом сообщили в региональном управлении СК.

Из лагеря в больницу доставлены 67 детей в возрасте от 7 до 14 лет с диагнозом "острая кишечная инфекция".

Фото: iStock
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Первые заболевшие появились 7 июля, когда в "Юном рыбаке" проходил Дальневосточный шахматный трунир среди детей.

- К нам сразу прилетела бригада центра медицины катастроф, пострадавших отвезли в районную больницу. Все дети получили необходимую помощь, 13 ребят уже выписаны, - рассказал агентству PrimaMedia директор лагеря Олег Марковцев. Всего в учреждении отдыхало 164 ребенка.

Собственную проверку проводит и прокуратура Приморского края. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Отдых детей в летних лагерях
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