Жительница Перми пойдет под суд за торговлю поддельными презервативами

В Перми завершено расследование уголовного дела в отношении 34-летней местной жительницы, обвиняемой в продаже некачественных презервативов. Об этом сообщили в краевом СК.

Пермячка занималась перепродажей китайского ширпотреба и закупила оптом партию презервативов по дешевой цене, примерно по рублю за штуку. Продавала их в Перми уже в несколько раз дороже. Однако, изделия оказались бракованными, с дырками. Покупатели начали жаловаться на качество товара, и к ситуации подключилась полиция. Оперативники провели контрольную закупку и приобретенные презервативы отправили на экспертизу.

- При этом выяснилось, что изделия являются поддельными, - говорит Евгений Казаков, руководитель следственного отдела СКР по Мотовилихинскому району Перми. - Хотя на упаковках указан производитель, изъятый товар не соответствует заводской маркировке. Не совпадают цвета, буквы и прочее.

В результате в отношении предпринимательницы возбудили уголовное дело по части первой статьи 238.1 УК РФ (обращение фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий). Свою вину она признала, а некачественные изделия, которые еще не были проданы, изъяты. Их оказалось более 50 тысяч.

Если суд признает пермячку виновной, ей может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет и штрафу в размере двух миллионов рублей.