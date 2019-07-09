В Кирове завели дело о падении рабочего со строящегося дома

В Кирове возбуждено уголовное дело по факту гибели рабочего на стройплощадке, сообщили во вторник в СУ СК по региону.

6 июля на стройплощадке на улице Капитана Дорофеева при перемещении башенным краном поддона с кирпичами часть из них упала на 42-летнего рабочего. Не удержавшись, он сорвался с высоты четвертого этажа строящегося дома и упал на землю. Мужчину госпитализировали, но, несмотря на помощь медиков, он скончался из-за тяжелых травм.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ). Следователи выясняют причины трагедии.