Число жертв наводнения в Иркутской области выросло до 24

Экстренные службы Иркутской области обновили данные о погибших во время наводнения в регионе 28-30 июня - по последней информации, число погибших увеличилось до 24 человек. Среди них один ребенок. Пропавшими без вести считаются девять человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС.

Напомним, ранее МЧС сообщало о том, что живыми были найдены 37 человек из тех, что считались пропавшими.

Экстремальные паводки в Иркутской области затопили 107 населенных пунктов - это 10,8 тысяч жилых домов, около 34 тысяч человек. На утро вторника подтопленными оставались 190 домов в Тулуне.