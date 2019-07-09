Оборот банды "серых" банкиров в КБР составил 3 млрд рублей

Полиция в Кабардино-Балкарии прикрыла деятельность очередной банды "серых" банкиров: организованная группа три года занималась незаконными финансовыми операциями под видом коммерческой деятельности. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по СКФО, обыски в офисах и жилищах подозреваемых начались одновременно в нескольких населенных пунктах КБР.

"Установлено, что на протяжении более трех лет злоумышленники, придавая видимость осуществления коммерческой деятельности, проводили фиктивные финансовые операции, обналичивали поступающие на расчетные счета подконтрольных фирм денежные средства и возвращали их клиентам, получая определенный процент за свои услуги", - отмечается в сообщении ГУ МВД по СКФО, опубликованном на официальном сайте ведомства.

По данным следствия, с 2016 по 2019 год незаконный денежный оборот составил три миллиарда рублей, а нелегальный доход более 270 миллионов.

Одновременные обыски в нескольких городах и селениях Кабардино-Балкарии по 16 адресам позволили оценить масштаб незаконной схемы обогащения. Оперативники изъяли крупную сумму наличных в рублях и валюте, печати, документы ряда аффилированных с преступной группой организаций и технические устройства. Следствие уже допросило 26 человек, имеющих отношение к деятельности "серого" банка.

Против шестерых подозреваемых возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172 УК РФ "Незаконная банковская деятельность". Сейчас они находятся под подпиской о невыезде.

Как мы уже рассказывали, подобное дело против другой группы из КБР в данный момент расследуется полицией. Нелегальные банковские операции принесли ей 19 миллионов рублей незаконного дохода. Предполагаемый организатор и его помощник находятся под стражей.