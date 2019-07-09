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09.07.2019,  
16:43
Текст:  Светлана Цыганкова

Морпехи Северного флота отработают десантирование на БТР-80

Фото: Пресс-служба Северного флота Фото: Пресс-служба Северного флота
Фото: Пресс-служба Северного флота

Отдельная бригада морской пехоты Северного флота приступила к практическим занятиям по десантной подготовке. Тренировки проходят в губе Грязная Кольского залива, в них задействованы подразделения морских пехотинцев и десантно-штурмовые батальоны.

Фото: joepyrek / wikimedia.org
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Как рассказал начальник пресс-службы СФ капитан 1 ранга Вадим Серга, до начала занятий механики-водители БТР-80 прошли подготовку на полигонах соединения, а потом совершили марш к месту учений. В ходе морской десантной подготовки военнослужащие будут выполнять погрузку на десантные корабли и катера как с берега, так и на плаву, высадку морского десанта и на плав, и на упор.

Механики-водители и морпехи отрабатывают свои навыки, чтобы продемонстрировать их на празднике, посвященном Дню Военно-морского флота. Высадка десанта с больших десантных кораблей на БТР-80 всегда является самой зрелищной частью праздника.

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