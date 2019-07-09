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09.07.2019 17:41
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Кронштадт прибыл экипаж эстонской кругосветки "Антарктика 200"

Текст: Ольга Штраус (Санкт-Петербург)

Экипаж кругосветной экспедиции "Антарктика 200", которую устроил Эстонский морской музей, прибыл в Кронштадт, сообщает официальный сайт правительства Санкт-Петербурга. Участники экспедиции передвигаются на яхте "Беллинсгаузен".

- Сегодня днем яхта "Беллинсгаузен" ошвартовалась на стоянке форта "Константин", - уточнил глава Кронштадского района Олег Довганюк. - и ее экипаж уже закончил прохождение пограничного и таможенного контроля.

Фото: Пресс-служба КФУ им.Вернадского
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Экспедиция "Антарктика 200" своим кругосветным плаванием отмечает 200-летие открытия шестого континента. Его ровно два века назад совершили участники Первой русской антарктической экспедицией под командованием офицеров русского Военного Морского Флота Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева. Примечательно, что торжественный старт экспедиции запланирован на 11 июля именно из Кронштадта: ведь 200 лет назад экспедиция, разыскивающая Антарктиду, отправилась в путь из этого русского порта.

В этот раз в экспедиции примет участие почетный полярник Виктор Боярский, он пройдет вместе с экипажем один из этапов перехода: остров Сааремаа - Калининград.

В Кронштадте участники экспедиции отдадут дань памяти адмиралу Беллинсгаузену - мемориальные мероприятия пройдут у кенотафа Фаддея Беллинсгаузена на кронштадтском кладбище и у памятника адмиралу, установленному у здания кронштадтского морского собрания.

Русское географическое общество и администрация Кронштадтского района Санкт-Петербурга принимают участие в мероприятиях в рамках программы экспедиции "Антарктика - 200" в соответствии с договорённостью между президентом России Владимиром Путиным и президентом Эстонии Керсти Кальюлайд.

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