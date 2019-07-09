В Петербурге в подпольном цехе нашли 168 тонн поддельного алкоголя

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции петербургского Главка выявили рекордную партию контрафактного спиртного в промзоне под Колпино. В ангарах подпольного цеха найдено 168 тонн поддельного алкоголя, а также 15 тонн спиртосодержащей жидкости, сообщает МВД России.

Возбуждено уголовное дело по статье 171.1, часть 6 УК РФ, она предусматривает ответственность за такие преступления, как производство, покупка или продажа продукции без акцизов, совершенные в крупном размере.

В рамках этой статьи обычно расследуются дела в отношении подпольных бутлегеров.

Известно, что склад, где была обнаружена рекордная партия контрафакта, располагался по адресу: Дорога на Металлострой, 15, лит А3 №2. Сейчас выясняется, кому принадлежали эти помещения.

Также сотрудники полиции выявляют структуры, которые принимали на реализацию оптовые партии суррогата.