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09.07.2019 08:16
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Петербурге в подпольном цехе нашли 168 тонн поддельного алкоголя

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции петербургского Главка выявили рекордную партию контрафактного спиртного в промзоне под Колпино. В ангарах подпольного цеха найдено 168 тонн поддельного алкоголя, а также 15 тонн спиртосодержащей жидкости, сообщает МВД России.

Фото: iStock
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Возбуждено уголовное дело по статье 171.1, часть 6 УК РФ, она предусматривает ответственность за такие преступления, как производство, покупка или продажа продукции без акцизов, совершенные в крупном размере.

В рамках этой статьи обычно расследуются дела в отношении подпольных бутлегеров.

Известно, что склад, где была обнаружена рекордная партия контрафакта, располагался по адресу: Дорога на Металлострой, 15, лит А3 №2. Сейчас выясняется, кому принадлежали эти помещения.

Также сотрудники полиции выявляют структуры, которые принимали на реализацию оптовые партии суррогата.

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