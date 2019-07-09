Гидрометцентр зафиксировал рекордную жару в Крыму

Почти до 40 градусов прогревается воздух на Крымском полуострове, рассказал на пресс-конференции научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Синоптик напомнил, что Крым делится на три зоны - Южный берег Крыма, степную часть и северную. "Вот в степной зоне температура достигает 35-37 градусов. Это рекордные значения, невероятно высокие", - подчеркнул Вильфанд.

При этом на побережье - как на Южном берегу, так и в других популярных курортных местах - температуры вполне комфортные-25-27 градусов выше нуля. Примерно столько же и в столице полуострова - Симферополе.