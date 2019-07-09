На Кубани автобус с туристами из Перми столкнулся с "КамАЗом"

В Кореновском районе Краснодарского края накануне ночью произошло ДТП, в котором пострадали семь человек, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по краю.

По предварительной информации, водитель автобуса Setra не соблюдал дистанцию и въехал в идущий впереди "КамАЗ".

Семи пострадавшим медицинская помощь была оказана на месте, обошлось без госпитализации. Туристов пересадили в другой автобус, и они продолжили свой путь.

Обстоятельства случившегося уточняются.

Напомним, 24 июня в Сочи водитель пассажирского автобуса наехал на металлическое силовое ограждение. В результате четыре человека, двое из которых несовершеннолетние, были доставлены на машинах скорой помощи в медицинские учреждения города.