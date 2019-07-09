На Кубани в ДТП с грузовиком погибли два человека

В Брюховецком районе Краснодарского края произошло ДТП с участием грузовика, в результате аварии погибли два человека.

По предварительным данным, 57-летний водитель Renault Duster, выехав на главную дорогу и не уступив дорогу, въехал в большегруз DAF с полуприцепом.

Водитель и пассажир (женщина 57 лет) из легкового автомобиля скончались до приезда скорой помощи, сообщает отдел пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю. Обстоятельства аварии устанавливаются.

Это не единственное ДТП за прошедшие сутки в Краснодарском крае с участием большегрузов. В Кореновском районе этой ночью автобус Setra с туристами въехал в "КамАЗ". Семь человек пострадали, обошлось без госпитализации.