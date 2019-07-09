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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Кубани в ДТП с грузовиком погибли два человека

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

В Брюховецком районе Краснодарского края произошло ДТП с участием грузовика, в результате аварии погибли два человека.

Фото: ГИБДД по Тюменской области
В Тюменской области четыре человека погибли в ДТП с грузовиком

По предварительным данным, 57-летний водитель Renault Duster, выехав на главную дорогу и не уступив дорогу, въехал в большегруз DAF с полуприцепом.

Водитель и пассажир (женщина 57 лет) из легкового автомобиля скончались до приезда скорой помощи, сообщает отдел пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю. Обстоятельства аварии устанавливаются.

Это не единственное ДТП за прошедшие сутки в Краснодарском крае с участием большегрузов. В Кореновском районе этой ночью автобус Setra с туристами въехал в "КамАЗ". Семь человек пострадали, обошлось без госпитализации.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край
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