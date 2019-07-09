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09.07.2019 09:09
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Нашли где взлететь

Под Ростовом построили вертолетодром
Текст: Николай Грищенко
Российская газета - Экономика Юга России № 147(7905)
В Ростовской области на территории будущего вертолетного кластера реконструировали и провели аттестацию летно-испытательного комплекса, где совершают опытные полеты собираемые на вертолетном заводе Ми-35, Ми-26 и Ми-28НМ.
Фото: Николай Грищенко/РГ Фото: Николай Грищенко/РГ
Фото: Николай Грищенко/РГ

Напомним, что о создании в Батайске вертолетного кластера было заявлено осенью 2014 года. Соответствующий меморандум о сотрудничестве был подписан Минпромторгом РФ, правительством Ростовской области и госкорпорацией Ростех.

Предполагалось, что кластер будет включать летно-испытательный комплекс, сборочное производство вертолетов Ми-28, Ми-35, Ми-26 и перспективного среднего вертолета, центр компетенции по производству деталей из композитных материалов и центр поддержки эксплуатации вертолетной техники.

Фото: РИА Новости.
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На тот момент объем необходимых инвестиций оценивали в 20 миллиардов рублей. При реализации всех условий к 2020 году в Ростовской агломерации должен был появиться мощнейший центр отечественного вертолетостроения на десять тысяч рабочих мест.

Изначально планировалось, что федеральное финансирование при формировании кластера получат два проекта: строительство летно-испытательной станции и производственной площадки. Однако позже в результате корректировки финансирования производственную площадку исключили, и начались трудности.

В итоге губернатор Василий Голубев провел переговоры с министром промышленности и торговли России Денисом Мантуровым, он предложил вернуться к первоначальным планам и включить создание кластера в госпрограмму "Развитие оборонно-промышленного комплекса РФ на 2018 - 2027 годы". Открытие летно-испытательного центра стало первым шагом.

- Мы аттестовали аэродром, чтобы можно было совершать оттуда вылеты. К сегодняшнему дню там состоялось уже около 5,5 тысячи испытательных и учебных полетов. У нас была задача, чтобы вертолеты не летали над Ростовом-на-Дону, так как это нарушало безопасность и покой граждан. Теперь поступательно идем вперед, - заявил управляющий директор завода Петр Мотренко.

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