В Крыму установили личность утопленного с гирей мужчины

В Крыму возбуждено уголовное дело по факту обнаружения тела мужчины на пляже Николаевки Симферопольского района. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Как уточнили следователи, личность погибшего установлена, а дело завели по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Правда, имя и статус убитого правоохранительные органы пока не раскрывают.

- Сейчас проводятся следственные действия для установления обстоятельств гибели мужчины, - рассказали в пресс-службе. - Назначены различные экспертизы, которые помогут точно установить дату и причину смерти.

Напомним, в минувшее воскресенье на пляж в Николаевке штормом вынесло тело мужчины с гирей, привязанной к шее. Жертва преступников был одет в деловой костюм.