Жителя Дагестана отдали под суд за убийство таксиста

Уголовное дело в отношении жителя дагестанского Хасавюрта, подозреваемого в убийстве и разбое, расследовано и передано с обвинительным заключением в суд. Об этом сообщила пресс-служба управления СКР по Астраханской области.

Третьего ноября прошлого года жительница Астраханской области сообщила о пропаже ее 78-летнего супруга, который занимался частным извозом на личном автомобиле Fiat. У следователей были основания полагать, что исчезновение пенсионера носило криминальный характер, поэтому сразу завели дело по статье "убийство".

Машину вскоре обнаружили в Хасавюрте. В течение десяти дней задержали 23-летнего местного жителя.

По версии следствия, он попросил таксиста подвезти его до поселка Комсомольский в Калмыкии, чтобы там пересесть на автобус до Дагестана. Когда Fiat свернул на проселочную дорогу, ведущую к селу Алгазы, пассажир нанес водителю не менее десяти ударов ножом по шее и туловищу. Сбросив тело в камыши, он скрылся с места преступления на автомобиле. Материальный ущерб семье погибшего оценили в 288 тысяч рублей.