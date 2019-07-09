В Тюменской области четыре человека погибли в ДТП с грузовиком

В страшной автокатастрофе на тюменской трассе погибли четыре человека. Еще двое серьезно ранены, сообщила начальник пресс-службы региональной Госавтоинспекции Анжела Борисова.

ДТП произошло примерно в девять утра на первом километре дороги Тобольск-Вагай. Столкнулись автомобили Ford Focus и бурильно-крановой грузовик ГАЗ. По данным полиции, иномарка на мокрой дороге выскочила на встречную полосу. Судя по фото с места происшествия, легковушка сильно смята и улетела в кювет. Повреждения у грузовой машины существенно меньше.

"Погибли четверо молодых людей, пассажиры Ford, их личности и возраст уточняется. Предварительно, все они - жители Тобольска и Тобольского района. Пострадавшие, водитель и еще один пассажир иномарки госпитализированы в тяжелом состоянии", - рассказали в областном ГИБДД.

Обстоятельства трагедии выясняются.