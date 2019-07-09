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09.07.2019,  
12:29
Текст:  Яна Шамаева

Россия предложила Индии производить подлодки с ракетами "БраМос"

Россия в рамках поставки ВМС Индии подводных лодок предложила Нью-Дели не лицензионное производство, а совместное строительство подлодки на базе проекта "Амур-1650". Об этом со ссылкой на заместителя директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Владимира Дрожжова сообщает РИА Новости.

Фото: Лев Федосеев/ТАСС
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- Предварительное предложение, которое мы отправляли Индии, отличается в выгодную сторону от тех, которые дают другие партнеры, - сказал Дрожжов.

По его словам, после такого опыта Индия полностью овладеет всеми технологиями по созданию подводной лодки для дальнейшего строительства серии.

- Более того, мы предлагаем установку на данную лодку ракетного вооружения "БраМос". Этот проект может быть успешно реализован в интересах двух стран, - уточнил Дрожжов.

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