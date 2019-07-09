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9 июля 2019 г.

Постановление правительства Севастополя от 8 июля 2019 года № 462-ПП "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в городе Севастополе за I квартал 2019 г."

Дата подписания 8 июля 2019 г.
Опубликован 9 июля 2019 г.

В соответствии с Федеральным законом от 24.10.1997 № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации", Уставом города Севастополя, Законом города Севастополя от 30.04.2014 № 5-ЗС "О Правительстве Севастополя", частью 2 статьи 4 Закона города Севастополя от 11.06.2014 № 26-ЗС "О прожиточном минимуме в городе Севастополе" Правительство Севастополя постановляет:

1. Установить величину прожиточного минимума в городе Севастополе за I квартал 2019 года:

- в расчете на душу населения - 11 097 руб.;

- для трудоспособного населения - 11 907 руб.;

- для пенсионеров - 9 172 руб.;

- для детей - 11 604 руб.

2. Применять величину прожиточного минимума. в городе Севастополе до установления величины прожиточного минимума за II квартал 2019 года для оценки уровня жизни населения города Севастополя при разработке и реализации социальной политики и городских социальных программ, оказания необходимой государственной социальной помощи малоимущим гражданам, назначения ежемесячного пособия на ребенка, для предоставления в установленном порядке социальных услуг.

3. Департаменту общественных коммуникаций города Севастополя (Шагун Г.Е.) опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Правительства Севастополя и в газете "Севастопольские известия".

4. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора - Председателя Правительства Севастополя Кусова И.С.

Губернатор города Севастополя Д.В.Овсянников

 

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