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09.07.2019 / 10:24
Текст: Оксана Бугрименко

Три новые модели Rendez-Vous Sonatina от Jaeger-LeCoultre

Rendez-Vous Sonatina: часы, минуты, секунды, индикатор дня и ночи, указатель времени назначенной встречи, будильник. Фото: Jaeger-LeCoultre
Rendez-Vous Sonatina: часы, минуты, секунды, индикатор дня и ночи, указатель времени назначенной встречи, будильник. Фото: Jaeger-LeCoultre

Три новые женственные модели часов Rendez-Vous Sonatina от Jaeger-LeCoultre посвящены безмятежной красоте природы. Мастера великого швейцарского дома снова соединили эстетические традиции высокого часового искусства с наследием редких ремесел Métiers Rares, следуя принципам искусства точности в техническом исполнении и в отделке.

Орхидеи как символ красоты, изящества и очарования традиционно почитаются в Китае более трех тысяч лет. Бабочки олицетворяют собой обновление, надежду и жизненную энергию, а трепетание их крыльев дарит ощущение радости и легкости. Элегантные и нежные, хрупкие и в то же время сильные создания, орхидеи и бабочки на циферблатах новых моделей Rendez-Vous Sonatina отражают грани женской природы.

Новые часы созданы с применением трех редких ремесленных техник: гильоширования, живописи по перламутру, инкрустации драгоценными камнями.

Волнообразное гильоше на циферблатах подчеркивает цветовые переливы перламутра - нежные оттенки розового, зеленого или лилового. На этом фоне оживают орхидеи и бабочки, выведенные тончайшей кистью. У изображения есть эффект объема и глубины.

В центральной части циферблата, обрамленной бриллиантами, под нарисованными орхидеями находится вырезанное окошко индикатора дня и ночи - на нем появляется то луна, то солнце.

Золотая звезда у края циферблата указывает время предстоящей встречи: его можно настроить с помощью второй заводной головки, и в нужный момент мелодичный звон напомнит о нем обладательнице часов.

Часы отличаются не только поэтичным оформлением, но и высокотехнологичным калибром с автоподзаводом, который разработан специально для линии Sonatina. За механизмом можно наблюдать через прозрачную заднюю крышку из сапфирового стекла. Модели посажены на ремешок из блестящей кожи аллигатора под цвет циферблата.

Каждая из трех специальных серий Rendez-Vous Sonatina ограничена 8 экземплярами и доступна исключительно в бутиках Jaeger-LeCoultre.

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